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Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi! Görev süresi...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de listedeki isimler için temaslar hızlandı. Devre arasında yeni hocasını açıklamayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir aday gündeme geldi. Yönetim, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos'u listesine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:19
Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi!

Fenerbahçe'de 2022'ye yön verecek en kritik hafta başladı. Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar teknik direktör seçimini yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi!

Son Malatya maçındaki sert taraftar tepkisi, yönetimin takımı sezon sonuna taşıyacak 6 aylık 'ağabey' formülünü iptal etmesine neden olurken, birçok teknik adamla temaslar yoğunlaştı.

Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi!

Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic'in Fenerbahçe iddiaları için 'dedikodu' demesi bu ihtimali zayıflattı. Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica'nın NK Osijek'le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.

Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi!

SEZON SONUNA KADAR R. CARLOS!
Hürriyet'in haberine göre; Kulüpte adı geçen Alex de Souza için henüz net bir adım atılmazken takımı sezon sonuna taşıyacak isimlerin arasına Roberto Carlos'un da eklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi!

Halen dünya yıldızı olduğu Real Madrid'de futbol elçiliği, kurumsal direktörlük görevlerini yürüten efsane sol bekin Türkiye'yi, Süper Lig'i yakından tanıması, 2.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'yi ve taraftarları sevmesi camiada özlenen sıcak havayı yaratabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen isimler arasına adının bir anda öne çıktığı da öğrenildi.

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