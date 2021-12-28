Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi! Görev süresi...

Fenerbahçe 'de 2022'ye yön verecek en kritik hafta başladı. Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar teknik direktör seçimini yapması bekleniyor.

Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic'in Fenerbahçe iddiaları için 'dedikodu' demesi bu ihtimali zayıflattı. Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica'nın NK Osijek'le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.