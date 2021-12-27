Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı: Beraat kararı onandı

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "3 Temmuz 2011'de başlayan ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sn. Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.