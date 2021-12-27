Umutlu son

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 2-0 yenerek ilk yarıyı 3 puanla kapattı. Üç maç (2B/1M) aradan sonra galip gelen sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor ile farkı 14 puana indirdi. Taraftarın bölüm bölüm yaptığı 'istifa' tezahüratları altında oynanan maçta Kanarya, 10. dakikada Filip Novak ile öne geçti. Çekyalı sol bek, Mert Hakan'ın pasıyla savunmanın arkasına süzülerek fırsatçılığını konuşturdu: 1-0. Adem Büyük'ün auta giden harika volesi ilk yarıda akılda kalan diğer pozisyondu.



İkinci yarıda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor beraberlik için risk alırken, kalesinde ikinci golü gördü. 73'te kısa süre önce İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan Pelkas, sol çaprazdan ceza sahasına girdi, rakibini ekarte ettikten sonra topu köşeden filelere bıraktı: 2-0. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada kaldı. Konuk ekibin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 9 maça çıktı (3B/6M).

"FENER VARSA ÜMİT BİTMEZ"

F.Bahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. İlk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik ama önümüzde bir yarı daha var. En çok gol beklentisi yaratan takımız. Sadece üretkenlik problemimiz var. F.Bahçe genetiğine daha uygun oynamaya çalışıyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. F.Bahçe'nin olduğu yerde umutlar tükenmez" dedi.