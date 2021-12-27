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Pelkas geri döndü

Bu sezon siftah yapan Yunan oyuncu, “Bu gole ihtiyacım vardı. 2. devre farkı kapatabiliriz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Pelkas geri döndü
Kanarya'da geçen sezonun yıldızlarından Dimitris Pelkas, bu sezon ilk golünü atarak şanssızlığını kırdı. 73'te fileleri havalandıran Yunan oyuncu en son 3 Mayıs 2021'de İstanbul'daki BŞB Erzurum maçında gol sevinci yaşamıştı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 8'i Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi'nde olmak üzere daha önce şans bulduğu 14 karşılaşmada gol ve asist üretemedi. Pelkas geçen sezon 42 maçta 10 gol+8 asiste imza atmıştı. Pelkas, "Bu gole ihtiyacım vardı. Bana güven katacak. İkinci yarı farkı kapatabiliriz" diye konuştu.
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