İstifa sesleri yankılandı

'KAVGA ETMEYİN' ÇAĞRISI
Taraftarların büyük bölümü yönetime tepki gösterirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak istifa seslerini bastırmaya çalıştı. Ancak sarı- lacivertli taraftarlar, durmadı. Fenerbahçe'den dün sabah saatlerinde taraftarlara çağrı yapıldı. Sarı-lacivertliler, her türlü tepkiye herkesin açık olması gerektiğini ve kimseninkavga etmemesi tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri ne olursa olsun, tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları önemlidir" denildi.