Haberler Fenerbahçe İstifa sesleri yankılandı

İstifa sesleri yankılandı

2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından taraftar yönetimi istifaya çağırmıştı. Malatya karşısında takım önde olmasına rağmen tribünlerin öfkesi dinmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
İstifa sesleri yankılandı
Fenerbahçe tribünlerinden Başkan Ali Koç ve yönetimine tepkiler sürüyor... Başkanlıkta 4. sezonunu geçiren, hiçbir kupa kazanamayan ve şampiyonluk yarışında da uzak kalan Ali Koç'a taraftarlar bir kez daha istifa çağrısında bulundu. İki hafta önce Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisi 2-2 sona erince, tribünler yönetimi istifaya davet etmişti. Sarı-lacivertliler bunun üzerine Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmıştı. Ancak taraftarlar, dün geceki maçta da yöneticilere öfkesini gösterdi.

'KAVGA ETMEYİN' ÇAĞRISI
Taraftarların büyük bölümü yönetime tepki gösterirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak istifa seslerini bastırmaya çalıştı. Ancak sarı- lacivertli taraftarlar, durmadı. Fenerbahçe'den dün sabah saatlerinde taraftarlara çağrı yapıldı. Sarı-lacivertliler, her türlü tepkiye herkesin açık olması gerektiğini ve kimseninkavga etmemesi tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri ne olursa olsun, tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları önemlidir" denildi.

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