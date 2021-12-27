Gizli golcü Novak

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un kilidini Filip Novak açtı. 10. dakikada savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına giren 31 yaşındaki sol bek, Mert Hakan'ın pasını kontrol ettikten sonra kaleci Ertaç Özbir'i mağlup etti. Süper Lig'e Ocak 2018'de gelen Novak, o tarihten bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Filip Novak dün gece Süper Lig'de 18. golünü kaydetti. Bu sezon ilk golünü deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçında atan Novak, Yeni Malatyaspor maçıyla bu sezon ikinci kez fileleri sarsmayı başardı. Novak bu sezon ligde 14, Avrupa'da 6 maça çıkarken 1 kez de asist yaptı. Tecrübeli sol bek, "Gol attığım için mutluyum. Önemli bir galibiyet" diye konuştu.