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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ibre yeniden Slaven Bilic'e döndü! O tarihte...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrasın Fenerbahçe cephesinde başkan Ali Koç'a tepkiler vardı. Bununla beraber Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. Slaven Bilic'i Fenerbahçe'nin başına getirmek istediği bilinen yönetimin önünde kritik bir tarih olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ibre yeniden Slaven Bilic'e döndü! O tarihte...
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Joachim Löw'le beraber Fenerbahçe'nin en ciddi teknik direktör adayı olan Slaven Bilic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in Çin basınından derlediği haberde, Hırvat hocanın 4 Ocak'ta oynanacak son lig maçının ardından Beijing Gouan ile masaya oturacağını yazdı. Beijing'in gösterdiği kötü performans sonrası Çin kulübünün Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmeyi feshedileceği belirtiliyor. Bu durumda Bilic, 5 Ocak'ta serbest kalacak ve Fenerbahçe'ye gelişinin önündeki engel kalkacak.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in Sarı-Lacivertli takımda çalışmayı çok istediği ve bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğu da iddia edildi.

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