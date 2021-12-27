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Fenerbahçe ve Gremio arasında transfer savaşı başladı! Yeni teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen sol kanat oyuncusu Ferreira ile ilgili Brezilya basınında yeni bir gelişmeye yer verildi. Fenerbahçe'nin Ferreira için 8 milyon euroya kadar bonservis ödemeye razı olduğu ifade edilirken, Gremio'nun genç yıldız için yeni bir girişim yapacağı kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:11
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe ve Gremio arasında transfer savaşı başladı! Yeni teklif...

Fenerbahçe'nin Brezilya takımlarından Gremio'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira için transfer girişimlerinde bulunduğu iddia edilirken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin, Ferreira'nın bonservisini ödemek için 8 milyon euroya kadar çıkmaya razı olduğu ifade edilirken, Gremio cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ KONTRAT TALEBİ...
Haberde, sarı lacivertlilerin Ferreira'ya olan ilgisinden bahsedilirken, Gremio'nun da atak yapacağı ve Fenerbahçe'nin girişime rağmen, yeni kontrat önerileceği kaydedildi.

Ferreira bu sezon toplamda 52 maça çıkarken 14 gol 14 asist üretti.

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