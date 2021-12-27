Fenerbahçe ve Gremio arasında transfer savaşı başladı! Yeni teklif...

Fenerbahçe'nin Brezilya takımlarından Gremio'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira için transfer girişimlerinde bulunduğu iddia edilirken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin, Ferreira'nın bonservisini ödemek için 8 milyon euroya kadar çıkmaya razı olduğu ifade edilirken, Gremio cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ KONTRAT TALEBİ...

Haberde, sarı lacivertlilerin Ferreira'ya olan ilgisinden bahsedilirken, Gremio'nun da atak yapacağı ve Fenerbahçe'nin girişime rağmen, yeni kontrat önerileceği kaydedildi.

Ferreira bu sezon toplamda 52 maça çıkarken 14 gol 14 asist üretti.



