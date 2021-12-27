FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - KOŞARAK KAÇACAK Fenerbahçe 2-0 kazandı tamam ama -bakın ama diyorum- karşısındaki takım Malatya'ydı. Malatya yumuşak helva gibi bir takım. Top oynamak istiyorlar, mücadele ediyorlar ama takım ruhları yok. Herkes tek tek oynuyor, kendi başına... Aslında bir iki takviye ile bir yerlere gelebilirler.

Vitor gittikten sonra Fenerbahçe takımında bazı değişiklikler olmaya başladı. Mesela Vitor, Pelkas'tan hiç faydalanmadı. Pelkas'tan faydalanmayan bir teknik adam çok net söylüyorum zeka özürlüdür. Ya da kendi ve menajerinin getirdiği futbolcular vardır; Pelkas'ı onlara kurban etmiştir. Fenerbahçe'nin bu yıl en büyük sıkıntısı bu... Her maça değişik kadro, kimin ne oynadığı, ne istediği belli değil... Öyle olunca futbolcular birbirlerine alışmadılar. Zaten kadro istikrarı yakalayamayan bir teknik adam başarıyı da yakalayamaz.