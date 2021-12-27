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FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Atilla Szalai için çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüpler arasında Napoli de bulunuyor. İtalyan basını ise Macar stoperin hangi şartlarda Fenerbahçe'den ayrılabileceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:01
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Atilla Szalai oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'ye gelecek vadeden bir oyuncu olarak Limassol'dan transfer edilen Macar stoper sergilediği performansla Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı. Bu takımlardan biri de Napoli...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

İtalyan basınından Area Napoli'de yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisini 15-20 milyon euro arasında belirlediği 23 yaşındaki genç savunmacıyı ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak ya da kalıcı göndermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerin zorunlu satın alma seçeneği olmaksızın gelen herhangi bir kiralama teklifini kabul etmeyeceği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 karşılaşmaya çıkan Attila Szalai, 2 asiste imzasını attı. Macar yıldız milli takımda ise 23 müsabakada görev aldı.

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