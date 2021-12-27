FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin ayrılma şartını açıkladılar! Fenerbahçe...

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Atilla Szalai oldu.

Fenerbahçe'ye gelecek vadeden bir oyuncu olarak Limassol'dan transfer edilen Macar stoper sergilediği performansla Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı. Bu takımlardan biri de Napoli...