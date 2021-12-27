Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi!

ING Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı ileri bir tarihe ertelendi. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklamada, rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçı, rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.