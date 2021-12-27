Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz tepkisi!

Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz tepkisi!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam'dan, sarı-lacivertli kulübün 3 Temmuz açıklamasına tepki geldi. Hande Yıldırım, Fenerbahçe'nin açıklamasında Aziz Yıldırım'a yer verilmemesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:40
Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz tepkisi!

Hande Yıldırım Gamgam, Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Aziz Yıldırım'ın adının geçmemesini eleştirdi.

Yıldırım'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Aziz Yıldırım ve arkadaşları' ismini geçirmek bu kadar zor olmamalı. Herkes rahat rahat evlerinde otururken, o ve arkadaşları tutsaktı, bir sene cezaevinde yattı. Her gece televizyonlarda onları yerden yere burdular, suç örgütü lideri diye 156 yılla yargılamaya kalktılar, hayatlarından ve hayatlarımızdan çaldılar! Aileleri olarak, hayatımızda karakol yolunu bilmezken, bir senemizi Metris'te geçirdik! Daha yazacak çok şey var da neyse... Yazık!"

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