Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım Gamgam'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz tepkisi!

Hande Yıldırım Gamgam, Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Aziz Yıldırım'ın adının geçmemesini eleştirdi.

Yıldırım'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Aziz Yıldırım ve arkadaşları' ismini geçirmek bu kadar zor olmamalı. Herkes rahat rahat evlerinde otururken, o ve arkadaşları tutsaktı, bir sene cezaevinde yattı. Her gece televizyonlarda onları yerden yere burdular, suç örgütü lideri diye 156 yılla yargılamaya kalktılar, hayatlarından ve hayatlarımızdan çaldılar! Aileleri olarak, hayatımızda karakol yolunu bilmezken, bir senemizi Metris'te geçirdik! Daha yazacak çok şey var da neyse... Yazık!"