Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Fenerbahçe'nin 1.5 sezonluğuna Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili Ukrayna basınında önemli bir habere yer verildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh için Zorya ile yaptığı sözleşmeye 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurmuştu.