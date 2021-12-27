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Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Ocak ayında sarı lacivertlilere dönmesi beklenen Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Allahyar'ın, ocak ayından itibaren Fenerbahçe forması giymeye devam etmesi tahmin edilirken, Zorya'dan flaş bir atak geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:32
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Fenerbahçe'nin 1.5 sezonluğuna Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili Ukrayna basınında önemli bir habere yer verildi.

Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh için Zorya ile yaptığı sözleşmeye 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurmuştu.

Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Ukrayna temsilcisi, Allahyar için 3.5 milyon euroluk opsiyonu ödeyemeyeceğini ifade etmişti. Bununla beraber İran'lı golcü de verdiği demeçte, Fenerbahçe'ye geri döneceğini aktarmıştı.

Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

ZORYA'DAN 'U DÖNÜŞÜ' GELDİ
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Zorya, Allahyar Sayyadmanesh için geri adım attı ve İranlı golcünün bonservisini satın alma kararı verdi.

Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Haberin detaylarında Allahyar için Zorya kulübünün, Fenerbahçeli kurmaylarla görüşmelere başladığı ifade edildi.

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