Allahyar transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecek derken...

Fenerbahçe'nin 1.5 sezonluğuna Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili Ukrayna basınında önemli bir habere yer verildi.
Fenerbahçe'nin 1.5 sezonluğuna Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili Ukrayna basınında önemli bir habere yer verildi.
Bilindiği üzere Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh için Zorya ile yaptığı sözleşmeye 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Ukrayna temsilcisi, Allahyar için 3.5 milyon euroluk opsiyonu ödeyemeyeceğini ifade etmişti. Bununla beraber İran'lı golcü de verdiği demeçte, Fenerbahçe'ye geri döneceğini aktarmıştı.
ZORYA'DAN 'U DÖNÜŞÜ' GELDİ
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Zorya, Allahyar Sayyadmanesh için geri adım attı ve İranlı golcünün bonservisini satın alma kararı verdi.
Haberin detaylarında Allahyar için Zorya kulübünün, Fenerbahçeli kurmaylarla görüşmelere başladığı ifade edildi.