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Zeki Murat Göle Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Göle, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 18:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 18:27
Zeki Murat Göle Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Göle, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

İşte o açıklama;

"Kötü gidişata son vermek istiyoruz. Oyuncularımız bunu değiştirecek karakterde ve kalitede. Futbol gerektirdiklerini sahaya yansıtabilirsek, 3 puanı alıp ilk yarıyı iyi kapatmak istiyoruz. 5 eksiğimiz var. Onların dönmesiyle çok daha güçlü olacağız."

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