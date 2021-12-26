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Kadıköy’de tribünlerden futbolculara protesto

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, tribünler sahaya çıkan futbolculara tepki gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 20:25
Kadıköy’de tribünlerden futbolculara protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti.

Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı.

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta 'Formayı çıkarın, çıplak oynayın' şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

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