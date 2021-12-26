İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.
MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da hedef kötü gidişe son vermek. İki takımın geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda yaptığı karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Son antrenmanını dün akşam yapan Fenerbahçe taktik prova sonrası tesislerde maç saatini beklemeye başladı.
5 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli ekipte bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha bu akşamki maçta görev yapamayacak. Öte yandan Luiz Gustavo ve Serdar Aziz de kadroda yer almıyor.