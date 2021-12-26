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İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-lacivertliler, ilk yarının son maçında kazanıp hem moral bulmak hem de ikinci devreye bir nebze ‘umut taşımak’ istiyor. Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.

İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da hedef kötü gidişe son vermek. İki takımın geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda yaptığı karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Son antrenmanını dün akşam yapan Fenerbahçe taktik prova sonrası tesislerde maç saatini beklemeye başladı.

İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

5 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli ekipte bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha bu akşamki maçta görev yapamayacak. Öte yandan Luiz Gustavo ve Serdar Aziz de kadroda yer almıyor.

İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

3 İSİM SINIRDA
Filip Novak, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 3'er sarı kartla ceza sınırında. Bu isimler bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 20'inci haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.



İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

9. BULUŞMA
İki takım ligde 8 kez karşı karşıya geldi. 4 maçı Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarılacivertliler 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

KULÜBEDE YİNE GÖLE
Pereira'nın gidişi sonrası henüz yeni hocasını belirlemeyen Fenerbahçe de bu akşam da kulübede Zeki Murat Göle olacak. Geçici olarak A takım teknik sorumluluğunu üstlenen Göle, 1-1 biten Karagümrük maçında rakip 9 kişi kaldıktan sonra oyuna müdahalede yetersiz+geç kaldığı için eleştirilmişti.

İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
FENERBAHÇE: BERKE, TISSERAND, KIM MIN-JAE, SZALAI, NOVAK, SOSA, ZAJC, İRFAN CAN, MESUT, OSAYI, VALENCIA

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, SEMİH, SADIK, WALLACE, HADDADI, NDONG, AABID, MUSTAFA, ADEM, CHOULAR, TETTEH

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