İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.





MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da hedef kötü gidişe son vermek. İki takımın geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda yaptığı karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Son antrenmanını dün akşam yapan Fenerbahçe taktik prova sonrası tesislerde maç saatini beklemeye başladı.



