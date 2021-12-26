İngilizlerden şok iddia! "Löw Fenerbahçe'ye..."

Türkiye tarafında Löw'e büyük ilgi var ancak Löw daha yüksek profilli bir takım için bekliyor."

"Son zamanlarda eski Alman teknik direktörü Löw'ün geleceği ile ilgili söylentiler vardı. Türkiye 'de çıkan haberler, Löw'ün 20 yıl önce çalıştırdığı Fenerbahçe 'ye geri dönebileceği yönündeydi.

"Bild'de çıkan habere göre ise kesin olan tek şey, Löw'ün milli takım yerine kulüp takımı çalıştırmaya istekli olduğu.

Löw'ün tercih ettiği yer İspanya olurdu. Ancak Löw kendisini üst düzey olarak gördüğünden büyük olmayan bir takıma gitmesi mümkün değil. Şu anda İspanya'da Real Madrid ve Barcelona, Löw ile ilgilenmiyor.

Almanya'da Bayern Münih ve Borussia Dortmund seçenekleri var. İki taraf da Löw'ü getirmeye istekli değil. Yine de Dortmund, er ya da geç Löw için bir yer açabilir."