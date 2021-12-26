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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında Ali Koç'a taraftarlardan istifa tezahüratı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, sarı lacivertli taraftarların başkan Ali Koç'a serzenişi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'u ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 19:13 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 20:59
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında Ali Koç'a taraftarlardan istifa tezahüratı!

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında tribünlerin bir kısmı kulüp başkanı Ali Koç ile yönetimine tepki gösterdi.

Maç öncesi tribünlerin bir kısmı ısınmaya çıkan takıma tepki gösterirken bir kısmı ise destek verdi. İstiklal Marşı'ndan sonra ise tribünlerin bir kısmı 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Mücadelenin başlamasıyla birlikte tepkiler sona ererken, karşılaşma esnasında ve maç sonunda istifa tezahüratları devam etti.

Öte yandan, Fenerbahçeli bazı taraftarların kombinelerin bloke edildiği ve maça giremediği de iddia edildi.

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