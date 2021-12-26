Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, son olarak Fatih Karagümrük'e konuk olmuş ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile çıkacak. Peki, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hangi ilk 11 ile çıkacak? Mücadele saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçına dair bilmeniz gerekenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 18:39
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI

👉 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonunda beklentilerden uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE - Berke, Osayi, Szalai, Min Jae, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Mesut, Serdar
YENİ MALATYASPOR - Ertaç, Mustafa, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Ndong, Mounir, Aabid, Adem, Tetteh

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 26 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

SÜPER LİG'DE 9. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun son hali!
Hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermişti! Salih Dursun 532 gün sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor