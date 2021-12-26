Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

👉 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonunda beklentilerden uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?





FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 26 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, TISSERAND, KIM MIN-JAE, SZALAI, NOVAK, SOSA, ZAJC, İRFAN CAN, MESUT, OSAYI, VALENCIA

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, SEMİH, SADIK, WALLACE, HADDADI, NDONG, AABID, MUSTAFA, ADEM, CHOULAR, TETTEH

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha, müsabakada görev yapamayacak.





BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.





SÜPER LİG'DE 9. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.





İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.