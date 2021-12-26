Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonunda beklentilerden uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...







FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE - Berke, Osayi, Szalai, Min Jae, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Mesut, Serdar

YENİ MALATYASPOR - Ertaç, Mustafa, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Ndong, Mounir, Aabid, Adem, Tetteh

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 26 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 9. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 9. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

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