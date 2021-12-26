Fenerbahçe Yeni Malatyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, sarı lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golleri 10' Novak, 73' Pelkas'tan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 32 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 15 puanla 20. sırada yer almaya devam etti.



Fenerbahçe, bir sonraki lig maçını evinde Adana Demirspor ile oynayacak.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.



(2. YARI BİRAZDAN)