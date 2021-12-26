Altay Bayındır: Son ana kadar bırakmayacağız

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Altay Bayındır, FBTV'ye açıklamalar yaptı. Milli kaleci, "Artık sonuna geldim. Saha çalışmalarına başladım. Bu süreçte kendime çok dikkat ettim. 4-5 ay dendi ama 2 ayda döndüm. İnşallah bir daha yaşamayız" dedi. Takımın durumunu değerlendiren Altay, "Puan kayıplarına en çok biz üzülüyoruz. Sorumlu biziz. Kendi adıma özür diliyorum. Matematiksel anlamda hala şansımız var. Daha 2. devre var. Süper Lig'i bilenler, son kısımda bir şeylerin şekilleneceğini bilirler. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.