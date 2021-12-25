Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Son derece vurdumduymaz..."

İFLAS
Galatasaray ve Fatih Terim açısından izahı zor bir sezon yaşıyoruz. Avrupa Liginde namağlup lider olarak Son 16'ya kalmışken, Süper Lig'de liderin 21 puan gerisine düşmek yaman bir çelişki. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da ne yaptıysa, Türkiye'de yapamadığı için galibiyeti unuttu. Hakem yönetimlerinden zarar görmedi mi? Gördü elbette. Ama bu garabetin öznesi hakemler değil, Terim'dir. Sürekli olarak düşman yaratır, tribüne oynar ve doğru futboldan uzaklaştığınızı görmezden gelirseniz, on sekiz maçta sadece altı galibiyet alır, sonra da suçlu bulmak için yeldeğirmenleriyle savaşırsınız.
Galatasaray'ın mevcut kadrosu set oyunu oynamaya uygun değil. Oyuncuların aynı maçın içinde bile performans istikrarı yok. Kadro kalitesi de, fiziki yeterlilik de sınırlı. Bütün bunları bildiğine emin olduğum Fatih hocanın şu ana kadar çözüm ürettiğini göremedik. Oyun anlamında da, oyuncu performansları anlamında da gelişim yok. Hepsini alt alta koyduğunuzda Lig'de yaşanan sonuç kaçınılmaz.
Bu arada mazereti olmayan Adana Demirspor yenilgisinden sonra bazı futbolcuların, "Hocamız gelince düzeleceğiz" demesi ile Selçuk İnan'ın, "Oyunu geliştiremiyorsak oyuncuları değiştireceğiz" demesi de apayrı bir çelişki ve acziyettir. Futbolcunun yardımcı antrenörü, antrenörün de futbolcuyu işe yaramaz ilan ettiği yerde başarı beklenebilir mi?