Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Son derece vurdumduymaz..."

Gelelim son ve en önemli gerçeğe: Fenerbahçe bu saydıklarım bir araya geldiği için maalesef bu sezon da şampiyon olamaz. Unutmadan! Takım öyle bir halde ki, taraftar buz gibi gol olan Serdar'ın pozisyonu için isyan edecek yüzü bile bulamıyor. Yazık!

YALANCI BAHAR Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hafta içinde 2 dereceye kadar düşen sıcaklıkların pazar günü 15 dereceyi bulması bekleniyormuş. Tam yalancı bahar yani… Beşiktaş'ın Göztepe galibiyeti ve Önder hoca ile devam etme düşüncesinin filizlenmesi gibi… Yanlış anlaşılmasın üç maçta yedi puan gayet iyidir. Önder hoca da mental olarak yıpranmış takımı başarıyla toparladı. Ama bu kısa süreli görüntüden, uzun vadeli bir çıkarım yapmak ne derece sağlıklı olur emin değilim.