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Pirlo'ya teklif!

Calciomercato, “Avrupa’da bir geleneğe sahip” dediği sarılacivertli kulübün Pirlo ile yeniden bir çıkış yakalayabileceğini belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Pirlo'ya teklif!
İtalyan basınından, Fenerbahçe için Andrea Pirlo iddiası geldi... Calciomercato'daki haberde, "Transfer piyasası, Pirlo için yurtdışında yeniden başlıyor. Fenerbahçe kendisine sözleşme önerdi" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertli kulüp için, "Avrupa'da büyük bir geleneğe sahip Türk ekibi" tanımlaması yapan site, bu sezon Vitor Pereira ile UEFA Avrupa Ligi'nden elendiğini hatırlattı. Ligde ise Hamsik'li Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olmasına rağmen hala umut olduğunu vurguladı.

JUVENTUS'TA 2 KUPA KALDIRDI

PİRLO'NUN Fenerbahçe'de yeni bir çıkış için doğru isim olabileceğini değerlendiren Calciomercato, Juventus'taki görevinden mayıs ayında ayrılan 42 yaşındaki çalıştırıcının da yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu dile getirdi. Oyuncu olarak Inter, Milan ve Juventus formaları giyen Pirlo, ilk teknik adamlık deneyimi Juventus'ta geçen sezon 52 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. İtalya Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Pirlo, ligde şampiyonluğu İnter'e kaptırınca görevinden ayrıldı.
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