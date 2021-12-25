Pirlo'ya teklif!

JUVENTUS'TA 2 KUPA KALDIRDI
PİRLO'NUN Fenerbahçe'de yeni bir çıkış için doğru isim olabileceğini değerlendiren Calciomercato, Juventus'taki görevinden mayıs ayında ayrılan 42 yaşındaki çalıştırıcının da yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu dile getirdi. Oyuncu olarak Inter, Milan ve Juventus formaları giyen Pirlo, ilk teknik adamlık deneyimi Juventus'ta geçen sezon 52 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. İtalya Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Pirlo, ligde şampiyonluğu İnter'e kaptırınca görevinden ayrıldı.