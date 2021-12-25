Oranda sert düşüş

Kanarya; Mesut Özil, İrfan Can ve Valencia'lı kadrosuyla sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Üst üste alınan kötü sonuçlar ve zirve ile puan farkının 16'ya çıkması sonrası bahislerde sarı-lacivertlilerin oranı 12.00'ye kadar geriledi. Geçen hafta bu oran 9.50 idi.
Kanarya; Mesut Özil, İrfan Can ve Valencia'lı kadrosuyla sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Üst üste alınan kötü sonuçlar ve zirve ile puan farkının 16'ya çıkması sonrası bahislerde sarı-lacivertlilerin oranı 12.00'ye kadar geriledi. Geçen hafta bu oran 9.50 idi.