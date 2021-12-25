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Napoli’de ilk aday Szalai

LA Gazzetta dello Sport, Napoli'de Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transferi ve diğer stoper Kalidou Koulibaly'nin de Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olmasından dolayı stoper arayışının hızlandığını belirtti. Listede Genk'in 23 yaşındaki stoperi Jhon Lucumi ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin yer aldığı belirtildi. İlk hedefin ise Szalai olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Napoli’de ilk aday Szalai
LA Gazzetta dello Sport, Napoli'de Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transferi ve diğer stoper Kalidou Koulibaly'nin de Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olmasından dolayı stoper arayışının hızlandığını belirtti. Listede Genk'in 23 yaşındaki stoperi Jhon Lucumi ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin yer aldığı belirtildi. İlk hedefin ise Szalai olduğu vurgulandı.
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