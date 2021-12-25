Mergim Berisha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarına yanıt

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASINDA DA KÜFÜRLERE YANIT VERMİŞTİ

Vesa Vllasaliu daha önce de 19 Eylül'deki Başakşehir maçındaki performansıyla eleştirilen Berisha için yapılan küfürlü yorumlara yine sosyal medyadan verdiği yanıt ile dikkat çekmişti. Yorumları paylaşan Vllasaliu hakaretler için şu paylaşımı yapmıştı: "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum."