Mergim Berisha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarına yanıt

Fenerbahçeli Mergim Berisha sağ arka üst adale sakatlığı sebebiyle ligde çarşamba günü oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyemezken, sevgilisi Vesa Vllasaliu, Alman golcünün kendisi yüzünden sakatlandığı iddialarına sert tepki gösterdi. Berisha ile ilgili olarak Karagümrük maçından 1 gün önce sarı lacivertliler "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası Acıbadem Sağlık Hastanesi'nde kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklaması yaparken 23 yaşındaki futbolcu Olimpiyat Stadı'ndaki maçta görev yapamadı.