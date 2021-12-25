Koç’a destek en alt düzeye indi

Başkan Ali Koç'a destek seçildiği günden bu yana en düşük düzeye geriledi. Son Karagümrük beraberliği bardağı taşıran damla olurken dernekler ve camianın tanınmış isimlerinden ilk kez olağanüstü kongreye gidilmesi yönünde çağrılar geliyor... Taraftarların da önemli kesiminin ümitlerini kestiği Ali Koç için Yeni Malatyaspor ile yarın oynanacak karşılaşmada 'istifa' etmesi yönünde tezahüratlar yapılacağı ifade ediliyor.
Başkan Ali Koç'a destek seçildiği günden bu yana en düşük düzeye geriledi. Son Karagümrük beraberliği bardağı taşıran damla olurken dernekler ve camianın tanınmış isimlerinden ilk kez olağanüstü kongreye gidilmesi yönünde çağrılar geliyor... Taraftarların da önemli kesiminin ümitlerini kestiği Ali Koç için Yeni Malatyaspor ile yarın oynanacak karşılaşmada 'istifa' etmesi yönünde tezahüratlar yapılacağı ifade ediliyor.