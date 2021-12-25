Göle 2 maç daha kulübede

Vitor Pereira'nın gidişi sonrası geçici olarak A takım teknik sorumluluğuna getirilen Zeki Murat Göle, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda birer maça daha çıkacak. Göle prosedür gereği daha sonra takımın başında yer alamayacak. Altyapı koordinatörü Tahir Karapınar'ın da teknik ekibe destek verebileceği belirtiliyor.
Vitor Pereira'nın gidişi sonrası geçici olarak A takım teknik sorumluluğuna getirilen Zeki Murat Göle, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda birer maça daha çıkacak. Göle prosedür gereği daha sonra takımın başında yer alamayacak. Altyapı koordinatörü Tahir Karapınar'ın da teknik ekibe destek verebileceği belirtiliyor.