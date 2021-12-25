FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ve zirveden uzaklaşılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine gelen Brezilyalı sol kanat Ferreira'nın transferi için ciddi adımlar atacağı iddia edildi.
Brezilya basınından Gauchazh'ta yer alan habere göre sarıl-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini ödemeye hazır.