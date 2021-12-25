Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir ilgilendiği Gremio'lu Ferreira için ciddi adımlar atacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:36
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ve zirveden uzaklaşılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine gelen Brezilyalı sol kanat Ferreira'nın transferi için ciddi adımlar atacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Brezilya basınından Gauchazh'ta yer alan habere göre sarıl-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini ödemeye hazır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Oyuncunun da küme düşen Gremio'da kalmak istemediği ifade edildi. Kariyeri boyunca Brezilya'da futbol oynayan Fereira, sol kanadın yanı sıra on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Ferreira ilgisi ciddileşiyor! 8 milyon euro...

Gremio formasıyla toplamda 92 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 18 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

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