FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de teknik adam arayışı sürerken, Ali Koç'un başkanlığı döneminde dört önemli fırsatın kaçması dikkatlerden kaçmadı. Bu da yeni teknik direktör bulmada sarı-lacivertlilere sıkıntı yaşatıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Koç göreve geldikten sonra Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu gibi isimlerle çalışmayı tercih etmezken, Ersun Yanal için de istediği çalışma ortamını sağlayamadığı için istifasına sebep oldu.
Ligin kodlarını çözmüş ve ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış iki teknik adamdan Kocaman ile yeni bir sayfa açıldığı için devam edilmedi. Ardından takım, Cocu ve Koeman ile küme düşme hattından çıkamadığı için Yanal göreve getirildi.