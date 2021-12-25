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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe pişman oldu. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı 4 teknik direktör, rakip takımlarda başarılı bir grafik çiziyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de teknik adam arayışı sürerken, Ali Koç'un başkanlığı döneminde dört önemli fırsatın kaçması dikkatlerden kaçmadı. Bu da yeni teknik direktör bulmada sarı-lacivertlilere sıkıntı yaşatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Koç göreve geldikten sonra Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu gibi isimlerle çalışmayı tercih etmezken, Ersun Yanal için de istediği çalışma ortamını sağlayamadığı için istifasına sebep oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Ligin kodlarını çözmüş ve ligde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış iki teknik adamdan Kocaman ile yeni bir sayfa açıldığı için devam edilmedi. Ardından takım, Cocu ve Koeman ile küme düşme hattından çıkamadığı için Yanal göreve getirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

İstediği transferlerin yapılmamasının yanı sıra bazı transferlerden de haberdar olmaması, Yanal'ı istifaya götüren sebeplerden biriydi. Ayrıca başkan, oyundan memnun olmadığını açıkça söylüyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Sarı-lacivertlilerin geçen sezona Abdullah Avcı ile girme şansı da vardı. O dönem takım çalıştırmayan Avcı ile görüşülse de, tercih edilmedi. Deneyimli teknik adam, şu anda ligde rakiplerine açık ara fark yapmış şekilde Trabzonspor ile şampiyonluğa yürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

Son fırsat da Belözoğlu'ydu. Erol Bulut'un görevden alınması sonrası sezonun son bölümünde görev alan genç çalıştırıcı hem oyunu toparladı hem de takımı şampiyonluk potasına soktu. Buna rağmen deneyimsiz olduğu için tercih edilmedi. Ancak aynı Belözoğlu, ligin alt sıralarında yer alan Medipol Başakşehir'in başına geçtikten sonra takımı zirveye yaklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

PEREIRA İLE DEVAM EDECEKTİ

Fenerbahçe Yönetimi'nin belli bir süre daha Pereira ile devam etmeyi planladığı ancak Beşiktaş derbisinde yaşananların buna engel olduğu ortaya çıktı. Yeni teknik adam bulunana kadar zaman kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile bir süre daha çalışacaktı. Ancak Beşiktaş maçı kadrosu, maç içindeki hamleler, Pereira'nın kulübeden çıkmaması ve basın toplantısındaki açıklamaları, yönetimin sabrını taşırdı ve yolları ayırma kararı alındı.

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