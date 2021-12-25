FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de fırsat kaçtı! Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman...

PEREIRA İLE DEVAM EDECEKTİ

Fenerbahçe Yönetimi'nin belli bir süre daha Pereira ile devam etmeyi planladığı ancak Beşiktaş derbisinde yaşananların buna engel olduğu ortaya çıktı. Yeni teknik adam bulunana kadar zaman kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile bir süre daha çalışacaktı. Ancak Beşiktaş maçı kadrosu, maç içindeki hamleler, Pereira'nın kulübeden çıkmaması ve basın toplantısındaki açıklamaları, yönetimin sabrını taşırdı ve yolları ayırma kararı alındı.