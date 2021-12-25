Haberler Fenerbahçe FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Alman basını ise sarı lacivertlilerin gündemine dair bir haber derledi. Haberde, "Fenerbahçeli Mesut Özil'in, teknik direktör Vitor Pereira ile olan savaşını kazandığını yazdı. Mesut Özil için "Fenerbahçe'de büyük bir popülerliği var." denildi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:16
FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı.

FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

Son maçlarda kötü Fenerbahçe'nin iyileri arasında bulunan Mesut Özil, Alman basınının da ilgisini çekti. İşte Akşam'ın derlediği ve "Goal.com"un Almanya sayfasının haberinde yer alanlar...

FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

"MESUT GÜÇ MÜCADELESİNİ KAZANDI"

"Mesut, Vitor Pereira'ya karşı güç mücadelesini kazandı. Portekizli çalıştırıcı, takımdan gönderildi. Mesut Özil'in büyük bir popülerliği var. İyi futbol oynamaya başladığı zaman da karşısında kim olursa olsun üstünlük sağlayabiliyor. Bu isim teknik direktör olsa bile..."

FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

"LÖW İHTİMALİ ZOR"

"Uzun süre futboldan uzak kaldı ancak üst üste oynama şansını bulunca kendisini toparladı. Fenerbahçe şimdi yeni bir yapılanma içine girecek. Yeni hoca için Löw hayali kurulsa da bunun gerçekleşme ihtimali zor gözüküyor. Ancak Löw'ün, Türkiye bağlantıları hâlâ güçlü."

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