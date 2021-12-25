FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

"MESUT GÜÇ MÜCADELESİNİ KAZANDI"

"Mesut, Vitor Pereira'ya karşı güç mücadelesini kazandı. Portekizli çalıştırıcı, takımdan gönderildi. Mesut Özil'in büyük bir popülerliği var. İyi futbol oynamaya başladığı zaman da karşısında kim olursa olsun üstünlük sağlayabiliyor. Bu isim teknik direktör olsa bile..."