FENEERBAHÇE HABERİ: Olay sözler! "Mesut Özil Vitor Pereira'yı yedi" (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı.
Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı.
Son maçlarda kötü Fenerbahçe'nin iyileri arasında bulunan Mesut Özil, Alman basınının da ilgisini çekti. İşte Akşam'ın derlediği ve "Goal.com"un Almanya sayfasının haberinde yer alanlar...
"MESUT GÜÇ MÜCADELESİNİ KAZANDI"
"Mesut, Vitor Pereira'ya karşı güç mücadelesini kazandı. Portekizli çalıştırıcı, takımdan gönderildi. Mesut Özil'in büyük bir popülerliği var. İyi futbol oynamaya başladığı zaman da karşısında kim olursa olsun üstünlük sağlayabiliyor. Bu isim teknik direktör olsa bile..."