De Colo ve Vesely şoku!

THY Avrupa Ligi'nde Asvel'e 2 sayı farkla yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'ye bir kötü haber de sakatlardan geldi. Fransa'daki karşılaşmada sakatlanan Nando De Colo'nun bu ülkede yapılan ilk kontrollerinde sol el ikinci tarak kemiğinde kırık, Jan Vesely'nin ise sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı. İki basketbolcunun tedavi programının İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği ifade edildi.
THY Avrupa Ligi'nde Asvel'e 2 sayı farkla yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'ye bir kötü haber de sakatlardan geldi. Fransa'daki karşılaşmada sakatlanan Nando De Colo'nun bu ülkede yapılan ilk kontrollerinde sol el ikinci tarak kemiğinde kırık, Jan Vesely'nin ise sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı. İki basketbolcunun tedavi programının İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği ifade edildi.