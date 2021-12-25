FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç yeniden zirvede! Yenilgi yüzdesi en yüksek başkan

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İlk'ler ve En'ler listesine bir yenisini daha ekledi. Takvim'in haberine göre; Ali Koç, uzun süredir çekişme yaşadığı Razi Trak'ı geride bırakarak 1959 sonrası görev yapan başkanlar içinde yenilgi yüzdesi en yüksek başkan oldu.



Fenerbahçe, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 0.27 yenilgi yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde ise 698 lig maçında 118 mağlubiyet yaşamış ve yenilgi yüzdesi 0.16'da kalmıştı. Fenerbahçe çarşamba günü de Karagümrük'ün 60 dakika 9 kişi oynadığı maçta rakibini mağlup edemeyerek Başkan Ali Koç döneminde bir ilk daha yaşamıştı.

