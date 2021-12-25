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FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç yeniden zirvede! Yenilgi yüzdesi en yüksek başkan

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Razi Trak’ı geride bırakarak 1959 sonrasında yenilgi yüzdesi en yüksek başkan oldu. Sarı-lacivertliler, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 07.2 yenilgi yüzdesi yakaladı. Kanarya çarşamba günü de Karagümrük'ün 60 dakika 9 kişi oynadığı maçta rakibini mağlup edemeyerek Başkan Ali Koç döneminde bir ilk daha yaşamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç yeniden zirvede! Yenilgi yüzdesi en yüksek başkan

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İlk'ler ve En'ler listesine bir yenisini daha ekledi. Takvim'in haberine göre; Ali Koç, uzun süredir çekişme yaşadığı Razi Trak'ı geride bırakarak 1959 sonrası görev yapan başkanlar içinde yenilgi yüzdesi en yüksek başkan oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç yeniden zirvede! Yenilgi yüzdesi en yüksek başkan

Fenerbahçe, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 0.27 yenilgi yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde ise 698 lig maçında 118 mağlubiyet yaşamış ve yenilgi yüzdesi 0.16'da kalmıştı. Fenerbahçe çarşamba günü de Karagümrük'ün 60 dakika 9 kişi oynadığı maçta rakibini mağlup edemeyerek Başkan Ali Koç döneminde bir ilk daha yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç yeniden zirvede! Yenilgi yüzdesi en yüksek başkan

ALİ KOÇ İÇİN EN UZUN GÜNLER
Ali Koç döneminde F.Bahçeli'nin yüzü gülmedi. Ali Koç'un Sarı-Lacivertli taraftarlar arasındaki kredisi de her geçen gün azalıyor.

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