Alex’in acelesi yok

Fenerbahçe'ye döneceği belirtilen Alex de Souza, teknik adamlık için acele etmediğini söyledi. Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran sambacı, "Pro lisansımı almak için federasyonun kurslarına gidiyorum. Son bir kursum kaldı. 2022'nin sonunda oturup görüşeceğiz. Sao Paulo'da mı kalacağım, başka bir kulübe mi gideceğim yoksa hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım, göreceğiz" dedi.
Fenerbahçe'ye döneceği belirtilen Alex de Souza, teknik adamlık için acele etmediğini söyledi. Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran sambacı, "Pro lisansımı almak için federasyonun kurslarına gidiyorum. Son bir kursum kaldı. 2022'nin sonunda oturup görüşeceğiz. Sao Paulo'da mı kalacağım, başka bir kulübe mi gideceğim yoksa hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım, göreceğiz" dedi.