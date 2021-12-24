Geçen sezon averajla 2.’ydi

Fenerbahçe geçen sezonu mumla aratır hale geldi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonun 19. haftasında oynadığı 18 maçta topladığı 38 puan ile lider Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alıyordu.
Fenerbahçe geçen sezonu mumla aratır hale geldi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonun 19. haftasında oynadığı 18 maçta topladığı 38 puan ile lider Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alıyordu. Bu sezonun 18. haftasında ise 29 puan ile 4'üncü sırada yer bulabildi. Asıl kötüsü ise lider Trabzonspor'dan tam 16 puan fark yedi.