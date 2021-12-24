Fenerbahçe'ye gelecek mi? Ve Alex sessizliğini bozdu!

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Alex de Souza sessizliğini bozdu. Şu anda Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran efsane isim, geleceğine ilişkin Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Alex, ge.globo.com'a yaptığı açıklamada, teknik direktörlük konusunda acelesi olmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"ACELEM YOK"

"Pro lisansımı almak için federasyonun kurslarına gidiyorum. Son bir kursum kaldı. 2022'nin sonuna geldiğimde oturup görüşeceğiz. Sao Paulo'da mı kalacağım, başka bir kulübe mi gideceğim yoksa hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım, göreceğiz.

Futbol, dinamik bir yapı ve her şey olması gerektiği için oluyor. Bu nedenle de acelem yok. Hiçbir şeye kısa yoldan gitmek istemiyorum."