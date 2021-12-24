Fenerbahçe'de teknik heyet kararını verdi! Mesut Özil ve İrfan Can...

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yenememesi eleştirildi ancak sahaya çıkan ilk 11 olumlu karşılandı. İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Valencia, Pelkas ve Sosa'nın aynı sahada yer alması taraftarların uzun süredir görmek istediği bir durumdu ve tam destek aldı.



5 yıldızla birlikte pas başarı+kalitesi de zirve yaptı. Kanarya 90 dakikada 650 başarılı pas yaptı. Pas başarı oranı yüzde 90'a ulaştı. Rakip kaleye 14'ü isabetli 29 şut atıldı. Yeni Malatya maçında da bu isimlerin sahada olması bekleniyor.

MESUT REKORU GELİŞTİRECEK

Karagümrük maçında penaltıdan fileleri havalandıran Mesut Özil, üst üste 3 maçta gol atarak kariyerinde bir ilki başarmıştı. Art arda Gaziantep, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarında ağları sarsan yıldız oyuncu,bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 6 gol+2 asiste ulaştı. Mesut'un yeni hedefi Malatya'ya da golünü atıp rekorunu ileriye taşımak.