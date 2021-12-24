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Fenerbahçe'de Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük koltuğu için birçok aday gündeme gelirken, son bomba gündemi sarsacak cinsten oldu. Pereira’nın yerine hoca arayan Kanarya’nın, Beşiktaş’la geçen sezon çifte kupa alan Sergen Yalçın’la görüştüğü iddia ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın bombası!

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken dün bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Sarı- lacivertlilerin, Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı da aday listesine eklediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın bombası!

49 yaşındaki Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a hem Süper Lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşatmıştı. Oynattığı atak ve prese dayalı futbolla her kesimden takdir gören başarılı çalıştırıcı bu sezon işler iyi gitmeyince 9 Aralık'ta yönetimle uzlaşarak görevini bıraktı. Halen boşta bulunuyor.

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın bombası!

GİTTİĞİ HER TAKIMI ATEŞLİYOR

Yeni hoca arayan Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın isminin de gündeme geldiği ileri sürüldü. Başarılı çalıştırıcı ile gizli bir görüşme yapılarak nabız yoklandığı iddia ediliyor. Beşiktaş'ta 2 yıla yakın süre görev yapan Yalçın, 79 maçta 1.84 puan ortalaması tutturdu. Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u da çalıştıran Yalçın, gittiği her takımda kısa sürede çıkış yakalaması ile tanınıyor. Ancak görev süresi çok uzun olmuyor.

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