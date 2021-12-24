Fenerbahçe'de Sergen Yalçın bombası!

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken dün bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Sarı- lacivertlilerin, Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı da aday listesine eklediği belirtildi.

49 yaşındaki Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a hem Süper Lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşatmıştı. Oynattığı atak ve prese dayalı futbolla her kesimden takdir gören başarılı çalıştırıcı bu sezon işler iyi gitmeyince 9 Aralık'ta yönetimle uzlaşarak görevini bıraktı. Halen boşta bulunuyor.