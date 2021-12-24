Fenerbahçe'de çare kongre! Adaylar...

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe daha ocak ayını görmeden zirvenin 16 puan gerisine düştü. Son 10 lig maçında sadece 2 galibiyet alınması ( G.Saray -Ç. Rize) Başkan Ali Koç 'a olan eleştirinin dozunun her hafta biraz daha artmasına neden oldu. Vitor Pereira 'nın sonunu hazırlayan sürecin ardından 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük ile berabere kalınması ise Ali Koç üzerindeki seçim baskısını artırdı.

KOÇ EN KÖTÜ İKİNCİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR



Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe başkanlığında 4. sezonunu yaşayan Koç, ilk 18 maçlar itibariyle en kötü 2.dönemini yaşıyor. Başkanlığının ilk döneminde 18 maçta 17 puan alan Fenerbahçe, bu sezon 29 puan topladı ve Koç'a en kötü ikinci sezonunu yaşattı. Taraftar sosyal medyada olağanüstü kongre kararı alınması için yönetime baskı yapıyor. Camiada ise Başkan Ali Koç'un ardından başkanlık için kulis çalışmaları sürüyor. Sadettin Saran, adaylığını resmen açıklarken, perde arkasında hazırlık yapan en az 2 cephenin bulunduğu biliniyor. Yönetimin gündeminde henüz seçim yok. Ancak camianın önde gelenleri "Ali Koç çok üzgün. Başarısız bırakmak istemiyor. Ancak böyle giderse taraftarın gözünde daha fazla yıpranmamak adına sezon sonu seçim kararı alabilir" yorumları yapıyor.