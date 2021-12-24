FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.