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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de süre bulamayan Burak Kapacak ile geçen sezonu Rizespor'da kiralık geçiren Murat Sağlam'a talip çıktı. Kocaelispor'un iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 14:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir resmi maçta görev alamayan Burak Kapacak konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olmasına karşın Pereira'nın tercihleri arasına giremeyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuna talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

Liginde 17 maçta 24 puan toplayan ve 9. sırada yer almasına karşın play-off hattına ulaşmayı hedefleyen Kocaelispor'un, bu transfer için Fenerbahçe ile yakın zamanda temasa geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

MURAT SAĞLAM'A DA TALİP

Ayrıca Kocaeli ekibinin, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rizespor'da geçiren ve Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Murat Sağlam'ı da bonservisiyle transfer etmeyi hedeflediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kocaelispor Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile Murat Sağlam'ı istiyor!

Kocaelispor'un, alt yaş gruplarında milli takım formasını 12 kez giyen ve gelecek vadeden sağ bek oyuncuları arasında gösterilen Murat için de resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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