FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç'u protesto hazırlığı! Peki şimdi ne olacak?

Sarı lacivertli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy'de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç'u istifaya davet etmek için dolduracak.
Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor. Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.
Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.