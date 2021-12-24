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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç'u protesto hazırlığı! Peki şimdi ne olacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve ile arasındaki puan farkı 16'ya çıkan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, taraftarların hedefi haline geldi. Sarı-lacivertli taraftarların, Yeni Malatyaspor maçında Ali Koç ve yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 12:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç protestosu! Yeni Malatyaspor maçında...

Sarı lacivertli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy'de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç'u istifaya davet etmek için dolduracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç protestosu! Yeni Malatyaspor maçında...

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor. Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç protestosu! Yeni Malatyaspor maçında...

Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç protestosu! Yeni Malatyaspor maçında...

"HAYDİ MAÇA GELİN"

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın ardından eski yönetici ve başkan adaylarından Hulusi Belgü de Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Ali Koç protestosu! Yeni Malatyaspor maçında...

Taraftarlar change.org'ta Ali Koç'un kongre kararı alıp istifa etmesi için imza kampanyası başlattı. Sosyal medya, "Ali Koç İstifa" başlıklarıyla yıkılırken Malatya karşılaşmasında tribünler takımı desteklemek için değil, Ali Koç'u protesto etmek için dolacak. Taraftarlar başlama düdüğüyle birlikte "Ali Koç istifa" tezahüratında bulunacak.

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