FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş analiz! "Fenerbahçe içten çökertiliyor"

Allah'ı var Ali Koç çok beyefendi bir adam, yazacağım hikayenin konusunu bana bıraktı. Ben de ona liderle 14 puanlık fark bıraktım, Karagümrük maçında olanları olacakları da bonus olarak bıraktım. Her şeyden önemlisi gerçekleri görmeleri için kırık bir ayna bıraktım. 2021'in rüzgarıyla 2016'nın çamaşırlarını kurutmamı kim akıl ettiyse, ipe unu o serdi. Hepinize soruyorum 2 Pereira arasındaki 7 farkı kim bulabilir? İlk farkı ben söyleyeyim; ikinci gelişimde taraftar beni istemiyordu. İkinci farkı da söyleyeyim; bu defa daha çok para kazandım! Üçüncü fark mı? İlk geldiğimde kulübede pozisyonlara bakacağım bir laptop'um yoktu. Gerisini siz bulun!
Bir takımın elindeki gücü bilmemesi o gücü kötüye kullanmaktan daha kötüdür. Dış güç masalı diye bir şeyler üretiliyor ama Fenerbahçe aslında içerden çökertiliyor. Hikaye yazmam için bana verilen kalemin aynısı başkalarında da var. Onlar masal yazıyorsa benim yazdığım hikayeden ne olur! Fenerbahçe'nin kötü gidişinden elbette sorumluyum ama lütfen büyük resme bakın.
Kusura bakmayın ama bu ülkede kulüp başkanları da futboldan anlamıyor yorumcular da. Onlar pozisyon yorumcusu ve çıkarları nereye sürüklüyorsa öyle yorum yapıyorlar. Ben futboldan anlıyor muyum? Elbette. Çünkü bu benim mesleğim ama taşlar yerine oturmayınca yapacak bir şey yok. Üstelik elinizde boş yere alınmış santrfor kılıklı ıskartalar varken! Ayrıca bu ülkede benden çok daha berbat durumda olan teknik direktörler var, onlara kimsenin sesi çıkmıyor. Ben beceriksiz olabilirim ama kaba saba bir adam değilim.