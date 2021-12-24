FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş analiz! "Fenerbahçe içten çökertiliyor"

Allah'ı var Ali Koç çok beyefendi bir adam, yazacağım hikayenin konusunu bana bıraktı. Ben de ona liderle 14 puanlık fark bıraktım, Karagümrük maçında olanları olacakları da bonus olarak bıraktım. Her şeyden önemlisi gerçekleri görmeleri için kırık bir ayna bıraktım. 2021'in rüzgarıyla 2016'nın çamaşırlarını kurutmamı kim akıl ettiyse, ipe unu o serdi. Hepinize soruyorum 2 Pereira arasındaki 7 farkı kim bulabilir? İlk farkı ben söyleyeyim; ikinci gelişimde taraftar beni istemiyordu. İkinci farkı da söyleyeyim; bu defa daha çok para kazandım! Üçüncü fark mı? İlk geldiğimde kulübede pozisyonlara bakacağım bir laptop'um yoktu. Gerisini siz bulun!

Bir takımın elindeki gücü bilmemesi o gücü kötüye kullanmaktan daha kötüdür. Dış güç masalı diye bir şeyler üretiliyor ama Fenerbahçe aslında içerden çökertiliyor. Hikaye yazmam için bana verilen kalemin aynısı başkalarında da var. Onlar masal yazıyorsa benim yazdığım hikayeden ne olur! Fenerbahçe'nin kötü gidişinden elbette sorumluyum ama lütfen büyük resme bakın.