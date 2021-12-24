FENERBAHÇE HABERLERİ - Burak Kapacak açıkladı! İşte Karagümrük maçında oynamama nedeni

Fransız ekibi Bordeaux'nun elinden son dakikada kapılarak 1 milyon 350 bin euro bedelle 7 Ağustos'ta Fenerbahçe 'ye transferi gerçekleyen ancak geride kalan 18 lig maçında bir saniye dahi süre alamayan Burak Kapacak , Karagümrük beraberliğine belki de en çok üzülen isim oldu. Vitor Pereira 'nın ayrılmasının ardından Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçı öncesi Burak Kapacak paylaşımı yapması dikkat çekmişti.

ARKADAŞLARINI DA MAÇA ÇAĞIRDI

Hürriyet'te yer alan habere göre Zeki Murat Göle'den takım, skor olarak önde olursa forma giyme sözü aldığı için arkadaşlarını da maça davet ettiğini söyleyen Burak, neden şans bulamadığı ile ilgili olarak ise yaptığı açıklamada, "Vallahi hiç bilemiyorum ki... Kısmet diyelim. Ama sonuç iyi gitseydi oynayacaktım. Hocamız sonuç iyi giderse beni oyuna sokacağını söylemişti ama olmadı işte" dedi.