Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalara başladı.
Spor Toto Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalara başladı.
Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen ezeli rakiplerde gündeme gelen isimlerin başında Luuk de Jong geliyordu.
Ronald Koeman'ın takımdan gönderilmesinin ardından Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan haberde, Hollandalı golcü Luuk de Jong'un yeni adresi duyuruldu.
Haberde, İspanya La Liga takımlarından Cadiz'in hem Barcelona hem de Sevilla ile anlaşma sağladığı ve yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi.
Transferin gerçekleşmesi Luuk de Jong'un onayına kaldığı ifade edildi.