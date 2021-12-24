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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına erken başlamıştı. Forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştıran İstanbul devlerininin transferdeki hedefi Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong olmuştu. İspanyol basınında yer alan haberde Hollandalı golcünün yeni adresinin Cadiz olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 16:58
KEMAL TAMTÜRK
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalara başladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen ezeli rakiplerde gündeme gelen isimlerin başında Luuk de Jong geliyordu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Ronald Koeman'ın takımdan gönderilmesinin ardından Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

İspanyol basınında yer alan haberde, Hollandalı golcü Luuk de Jong'un yeni adresi duyuruldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Haberde, İspanya La Liga takımlarından Cadiz'in hem Barcelona hem de Sevilla ile anlaşma sağladığı ve yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu

Transferin gerçekleşmesi Luuk de Jong'un onayına kaldığı ifade edildi.

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