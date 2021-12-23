SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Süper Lig 'de 18. haftanın sonuna gelinirken, 18 hafta sonunda topladığı 29 puanla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe 'de işler istenildiği gibi gitmiyor.

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak, beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Vitor Pereira'ya "Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denilerek veda edilmişti.