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SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Spor haberi... Süper Lig'de beklentilerin altında kalan performansı sonrası Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ani bir şekilde ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler bu belirsizilği bir an önce ortadan kaldırmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan yerli teknik direktör adayları. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:55
SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Süper Lig'de 18. haftanın sonuna gelinirken, 18 hafta sonunda topladığı 29 puanla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor.

SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak, beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Vitor Pereira'ya "Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denilerek veda edilmişti.

SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' istiyorum diyerek yeniden sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli menajerin, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi.

SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Yaşanan bu gelişmenin ardından birçok yabancı teknik direktör adayı Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başlanırken, yerli ihtimali de göz ardı edilmiyor.

SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

Sarı Kanarya için Löw, Bilic, Francesco Farioli, Alex de Souza, Paulo Fonseca, Clarence Seedorf gibi isimlerin yanında öne çıkan yerli isimler...

SPOR HABERİ - Geri mi dönüyor? İşte Fenerbahçe için yerli teknik direktör adayları

1) İSMAİL KARTAL

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