Göle: Yenmemiz gerekiyordu

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "İlk yarı genel anlamda istediğimiz oyunu yansıtamadık. Ancak rakibi yorduk. Bunun sonucunda penaltı ve kırmızı kartlar geldi. İkinci yarı farklı bir oyun bekliyorduk ancak üretkenliği sağlayamadık, üzgünüz. 9 kişi kalan takımı yenmemiz gerekirdi. Devam edeceğiz" diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "İlk yarı genel anlamda istediğimiz oyunu yansıtamadık. Ancak rakibi yorduk. Bunun sonucunda penaltı ve kırmızı kartlar geldi. İkinci yarı farklı bir oyun bekliyorduk ancak üretkenliği sağlayamadık, üzgünüz. 9 kişi kalan takımı yenmemiz gerekirdi. Devam edeceğiz" diye konuştu.