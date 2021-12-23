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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, müsabakayı değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 08:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - HEM PENALTI HEM KIRMIZILAR DOĞRU

Fenerbahçe hisseli harikalar kumpanyasına dönmüş. Dün geceki Karagümrük maçı da tarihe geçti. 9 kişilik rakibine 60 dakika iki oyuncu fazla oynayıp kazanamamak dile kolay. İkinci yarı galiba oyuncular kesin kazanırız mantalitesiyle çıktılar, aslında birkaç pozisyon da buldular ama bir türlü sonucu alamadılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe oyuna çok kötü başladı. Top F.Bahçe'de, top tutan adamlar onda ama tempo yok, pozisyon yok. Bu arada da Pesic ile Karagümrük'ün golü geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Devre biterken imdada haklı bir penaltı yetişti. Hem penaltı hem de rakipten iki adam eksildi. Bundan daha büyük avantaj var mı? İkinci yarı F.Bahçe'nin yaptığı tek şey, sağdan soldan orta yapmak. Bu, doğru strateji değildi. Uzun, hava hakimiyeti üstün oyunculardan kurulu Karagümrük defansı her topu neredeyse karşıladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Oysa çabuk oynayıp, aralara bırakmak gömülü savunmalar için ideal. Üstelik Mesut gibi, İrfan gibi bunları yapabilecek oyuncuları vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sonuca baktığımızda Fenerbahçe'de hem puan hem oyun çok kötü görünüyor. Üstelik 9 kişi yenememenin de mutlaka magazinsel bir boyutu olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Caner'i anlamak mümkün değil. Onu tanımasak kendini kasten attırdı diyeceğiz. Ama daha önceki yıllarda da bu tür ağır itirazlarına alışık olduğumuz için üstünde fazla durmuyoruz.

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