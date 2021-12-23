FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe hisseli harikalar kumpanyasına dönmüş. Dün geceki Karagümrük maçı da tarihe geçti. 9 kişilik rakibine 60 dakika iki oyuncu fazla oynayıp kazanamamak dile kolay. İkinci yarı galiba oyuncular kesin kazanırız mantalitesiyle çıktılar, aslında birkaç pozisyon da buldular ama bir türlü sonucu alamadılar.

Fenerbahçe oyuna çok kötü başladı. Top F.Bahçe'de, top tutan adamlar onda ama tempo yok, pozisyon yok. Bu arada da Pesic ile Karagümrük'ün golü geldi.

Devre biterken imdada haklı bir penaltı yetişti. Hem penaltı hem de rakipten iki adam eksildi. Bundan daha büyük avantaj var mı? İkinci yarı F.Bahçe'nin yaptığı tek şey, sağdan soldan orta yapmak. Bu, doğru strateji değildi. Uzun, hava hakimiyeti üstün oyunculardan kurulu Karagümrük defansı her topu neredeyse karşıladı.