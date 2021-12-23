Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor... Birçok teknik ismin gündeme geldiği sarı lacivertlilerde 1 numaralı aday belli oldu. İtalyan basınına göre; 1998/99 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw ismi en ciddi aday olarak gösteriliyor. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri - FB spor haberi (DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:51
Ömer Faruk Özcan
FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor... Birçok teknik ismin gündeme geldiği sarı lacivertlilerde 1 numaralı aday belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

1 NUMARALI ADAY LÖW

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; 1998/99 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw ismi en ciddi aday olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

İŞTE HABERİN DETAYLARI:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018-2019 yılları arasında sekiz teknik direktör değiştirdi ve beklendiği gibi performans göstermeyen oyuncular için çılgın harcamalarla birlikte, özellikle piyasada yapılan bazı seçimler nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

Bu nedenle Fenerbahçe, seçim tehlikesinden kaçınmak için projesini perspektif olarak yeniden başlatacak uluslararası düzeyde bir teknisyen arıyor: defterdeki ilk isim Joachim Löw.

FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

Daha önce 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin başında olan Löw, Türkiye'ye dönme arzusunu hiçbir zaman yitirmedi.

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