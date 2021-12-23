FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor... Birçok teknik ismin gündeme geldiği sarı lacivertlilerde 1 numaralı aday belli oldu.
Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor... Birçok teknik ismin gündeme geldiği sarı lacivertlilerde 1 numaralı aday belli oldu.
1 NUMARALI ADAY LÖW
İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; 1998/99 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw ismi en ciddi aday olarak gösteriliyor.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018-2019 yılları arasında sekiz teknik direktör değiştirdi ve beklendiği gibi performans göstermeyen oyuncular için çılgın harcamalarla birlikte, özellikle piyasada yapılan bazı seçimler nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.
Bu nedenle Fenerbahçe, seçim tehlikesinden kaçınmak için projesini perspektif olarak yeniden başlatacak uluslararası düzeyde bir teknisyen arıyor: defterdeki ilk isim Joachim Löw.
Daha önce 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin başında olan Löw, Türkiye'ye dönme arzusunu hiçbir zaman yitirmedi.