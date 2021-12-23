FENERBAHÇE HABERİ: İşte 1 numaralı teknik direktör adayı! Joachim Löw... (FB spor haberi)

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor... Birçok teknik ismin gündeme geldiği sarı lacivertlilerde 1 numaralı aday belli oldu.

1 NUMARALI ADAY LÖW İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; 1998/99 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw ismi en ciddi aday olarak gösteriliyor.